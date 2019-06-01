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Продукт, который поможет снизить повышенное давление

Продукт, который поможет снизить повышенное давление
11:58 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Для этого необходимо включить в еду полезные для сосудов продукты.

Рацион с низким содержанием насыщенных жиров и включающий в себя грецкие орехи, может эффективно помогать снижать повышенное давление – это показало новое исследование.

Издание Journal of the American Heart Association опубликовало полученные учеными данные о том, что питание, в котором насыщенные жиры сводятся к минимуму, но при этом регулярно присутствуют грецкие орехи, эффективно снижает артериальное давление у пациентов из группы повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"Грецкие орехи содержат в своем составе альфа-линоленовую кислоту ALA, представляющую собой омега-3 на растительной основе и способную положительно влиять на кровяное давление", — цитирует журнал специалистов.

В их исследовании приняли участие 45 человек возрастом от 30 до 65 лет, имевшие избыточную массу тела или ожирение. Участников случайным образом поделили на группы, в зависимости от содержания насыщенных жиров в рационе питания. В первой группе люди употребляли цельные грецкие орехи, во второй — добавки с альфа-линоленовой кислотой ALA без грецких орехов, в третьей – продукты, содержащие то же количество ALA, что и грецкие орехи. При этом орехи, добавки с ALA и продукты с ней заменили собой 5% насыщенных жиров, употребляемых людьми в своем привычном питании (том, которое было до эксперимента).

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Участники каждой группы придерживались заданного им рациона в течение 6 недель. В результате исследователи констатировали, что во всех группах произошли положительные изменения в состоянии сердечно-сосудистой системы испытуемых, — однако диета с цельными грецкими орехами оказалась наиболее эффективной в деле снижения центрального диастолического артериального давления. Одновременно со снижением давления у добровольцев понизился и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Вместо того, чтобы употреблять жирное красное мясо или жирные молочные продукты в качестве перекуса, подумайте о том, чтобы выпить немного обезжиренного молока и съесть грецких орехов", — поделились ученые советом.

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Здоровье, Высокое давление, Советы медиков, Как снизить высокое давление.
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