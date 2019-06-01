Врачи назвали три основных причины рака легких

Новости шоу бизнеса: Британские врачи указали на три основные по их мнению причины возникновения одного из самых коварных и агрессивных видов онкологии – рака легких.

Главный фактор риска развития рака легких – курение. Еще два: малоподвижность и некачественный воздух в жилищах, констатировали медики.

Особая опасность данного вида рака заключается в том, что длительное время он развивается бессимптомно и проявляет себя только на запущенной стадии.

"Курение по-прежнему является одним из главных факторов риска развития рака легких", - заявили специалисты.

Курение. По словам экспертов, отказ от курения снижает риск развития рака легких независимо от возраста человека и продолжительности курения. В любом случае при отказе от вредной привычки в легочной ткани запускается процесс восстановления, уменьшающий вероятность онкологии.

Также специалисты подчеркивают: воздействие пассивного курения – это тоже весомый фактор появления рака легких.

Малоподвижность. Сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок, особенно на фоне имеющейся привычки курить, тоже способны провоцировать онкологическое заболевание легких. В свою очередь, пишет Express, регулярные физические упражнения могут снизить риск развития рака легких на 20%.

Некачественный воздух в помещении. Специалисты отмечают, что в жилищах людей может скапливаться довольно большая концентрация газа радона, действующего на легкие как канцероген. По словам медиков, радон обладает свойством проникать из почвы в кристаллическую решетку любого материала, например, цемента. Обнаружить присутствие газа можно только с помощью специальных приборов, и эксперты советуют провести такую проверку в своих домах, поскольку радон может просачиваться в жилые помещения из строительных материалов.