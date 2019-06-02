Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Как сохранить красоту и здоровье: витамины, которые крайне необходимы женскому организму
1 / 17

Как сохранить красоту и здоровье: витамины, которые крайне необходимы женскому организму

Женщинам важно следить за своим питанием, чтобы получать все витамины и микроэлементы. Это помогает избегать болезней, сохраняет красоту, влияет на общее состояние и настроение. И не обязательно скупать все витамины в аптеках и интернет-магазинах, достаточно изменить рацион. Правда, все довольно индивидуально, и если организм не получает нужную порцию пользы, лучше посоветоваться с врачом и подобрать витаминные комплексы, которые изменят ситуацию в лучшую сторону.
http://neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Здоровье, Красота, Витамины, Женщина, Женское здоровье, Здоровье женщины, По-женскому.
16:31 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь