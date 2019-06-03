Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
В НБУ сообщили, сколько Украина должна заплатить долга этим летом
В НБУ сообщили, сколько Украина должна заплатить долга этим летом
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь

Стало известно, как одиночество влияет на лечение пациентов-сердечников

Стало известно, как одиночество влияет на лечение пациентов-сердечников
13:18 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В одиночестве подавляющее большинство пациентов с сердечными диагнозами не соблюдают ключевых врачебных рекомендаций, определяющих успех лечения.

Польские ученые из Вроцлавского технологического университета опубликовали данные исследования, которые говорят о том, что одиночество пациентов-сердечников снижает их шансы на успех лечения, поскольку они не следуют медицинским предписаниям, влияющим на эффективность терапии.

В частности, эти пациенты не придерживаются указаний врачей по питанию, физической активности, потреблению воды и соли, а также по ежедневному взвешиванию – четырех важнейших условий в деле лечения сердечных заболеваний.

"Только 7% пациентов, живущих в одиночестве, соблюдают все назначенные рекомендации, которые не касаются приема лекарств. Несоблюдение этих рекомендаций способствует ухудшению состояния человека и увеличению риска госпитализации", — сообщили авторы проекта.

Будьте повнимательней: лучшие рекомендаций для профилактики инсульта

В исследовании польских специалистов принимали участие 475 пациентов, страдающих от хронической сердечной недостаточности. Наблюдения за ними показали, что на готовность человека соблюдать назначения врача, очень большое негативное влияние оказывает одиночество. Члены семьи обычно принимают участие в контроле над тем, как выполняют данные врачами рекомендации.

Что касается пациентов-одиночек, то почти 48% из числа участников эксперимента, как оказалось, не занимались никакой физической активностью, а 19% делали это очень редко. Ограничений по употреблению жидкости, чтобы избежать отеков, не придерживались 25%, потребление соли не ограничивали 13%, а 22% ограничивали очень редко. Также вскрылось, что более половины пациентов (54%) взвешивали реже одного раза в неделю вместо ежедневных взвешиваний. Наименее дисциплинированными были мужчины старше 65 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Лечение, Заболевание, Сердцебиение, Советы медиков, Сердечники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
03 Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
04 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине вступает в силу новая редакция &quot;Украинского правописания&quot;
Вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"
Итоги дня 2 июня: Снос памятника Жукову в Харькове и трагедия на Kozak Fest
Главные новости 2 июня
Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами
Начало недели начнется с жары и дождей с грозами
Создатель культового сериала &quot;Ганнибал&quot; намерен снять четвертый сезон шоу
Создатель культового сериала "Ганнибал" намерен снять четвертый сезон шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь