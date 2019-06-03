Стало известно, как одиночество влияет на лечение пациентов-сердечников

Новости шоу бизнеса: В одиночестве подавляющее большинство пациентов с сердечными диагнозами не соблюдают ключевых врачебных рекомендаций, определяющих успех лечения.

Польские ученые из Вроцлавского технологического университета опубликовали данные исследования, которые говорят о том, что одиночество пациентов-сердечников снижает их шансы на успех лечения, поскольку они не следуют медицинским предписаниям, влияющим на эффективность терапии.

В частности, эти пациенты не придерживаются указаний врачей по питанию, физической активности, потреблению воды и соли, а также по ежедневному взвешиванию – четырех важнейших условий в деле лечения сердечных заболеваний.

"Только 7% пациентов, живущих в одиночестве, соблюдают все назначенные рекомендации, которые не касаются приема лекарств. Несоблюдение этих рекомендаций способствует ухудшению состояния человека и увеличению риска госпитализации", — сообщили авторы проекта.

В исследовании польских специалистов принимали участие 475 пациентов, страдающих от хронической сердечной недостаточности. Наблюдения за ними показали, что на готовность человека соблюдать назначения врача, очень большое негативное влияние оказывает одиночество. Члены семьи обычно принимают участие в контроле над тем, как выполняют данные врачами рекомендации.

Что касается пациентов-одиночек, то почти 48% из числа участников эксперимента, как оказалось, не занимались никакой физической активностью, а 19% делали это очень редко. Ограничений по употреблению жидкости, чтобы избежать отеков, не придерживались 25%, потребление соли не ограничивали 13%, а 22% ограничивали очень редко. Также вскрылось, что более половины пациентов (54%) взвешивали реже одного раза в неделю вместо ежедневных взвешиваний. Наименее дисциплинированными были мужчины старше 65 лет.