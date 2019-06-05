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Диетологи назвали ягоду, которая способствует снижению веса

Диетологи назвали ягоду, которая способствует снижению веса
01:03 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Британские ученые назвали вкусную ягоду для комфортного похудения.

Британские академики рассказали о полезных свойствах одной из ягод.

После детального исследования черники ученые пришли к выводу, что эта ягода является крайне полезной и помогает справляться с разными недугами. По словам ученых, черника является чудо-ягодой и настоящей «витаминной бомбой», которая чрезвычайно полезна для здоровья.

Так, благодаря чернике можно снизить риск возникновения сердечно-сосудистых недугов на 12-15%. Для этого достаточно употреблять в день одну чашку ягод.

Врачи выявили, что эта ягода сопутствует снижению веса, правда, похудение за счет нее осуществляется плавно – в течение шести месяцев.

Секрет полезных свойств черники, по словам медиков, кроется в антоцианах, которые создают красный и синий цвет во фруктах и ягодах. Они оказывают благоприятное воздействие на весь организм.

Черника имеет противопоказания, прежде требуется консультация специалиста.

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Диета, Похудение, Ягоды, Черника, Полезные ягоды, Польза черники, Свойства черники.
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