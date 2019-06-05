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Среда, 05.06.2019
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Стало известно об опасности утреннего кофе

Стало известно об опасности утреннего кофе
05:44 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.

Таким мнением с агентством «Москва» поделился главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

По мнению Брюна, кофеин, содержащийся в напитке, может привести к развитию зависимости. Примерно 60 процентов тех, кто каждый день пьет кофе по утрам, при вынужденном отказе от напитка испытывают сонливость, раздражительность, головную боль, снижение работоспособности. «Такие типичные симптомы специалисты называют термином абстинентный синдром и наблюдают подобные симптомы у лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью», — цитирует агентство специалиста.

Те, кто пьют кофе регулярно и в больших дозах, могут столкнуться с бессонницей, психическим возбуждением, возможно учащенное сердцебиение и повышение давления.

Также, ранее, диетолог Татьяна Фиалкова отметила, что большое количество выпитого кофе не поможет «взбодриться». Кофеин, содержащийся в двух чашках эспрессо, блокирует примерно 1/2 рецепторов в головном мозге.

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