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Названо 5 продуктов, полезных для сердца и сосудов

Названо 5 продуктов, полезных для сердца и сосудов
11:45 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

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Сотрудники Европейской ассоциации кардиологов назвали продукты, которые помогают поддерживать активные функции сердца и избежать спазмов сосудов в жаркую погоду.

Петрушка. В жаркую погоду сгущается кровь и замедляется кровоток, то повышает риски гипертонических проявлений. По словам специалистов, чайная ложка сока петрушки эффективно понижает артериальное давление.

Помидоры. В этих овощах много магния, который контролирует нормальную работу клеток сердца, а также и антиоксиданта ликопина, который поддерживает тонус сосудов.

Темный виноград. Темные сорта винограда богаты антиоксидантами, которые защищают клетки сердца от повреждений, вызываемыми той повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, каковой оказывается жаркий, обедненный кислородом воздух. Кроме того, темный виноград оказывает мягкое мочегонное действие. Правда, следует помнить: в винограде также много сахаров, в день не стоит съедать больше 250 граммов.

Диетологи назвали ягоду, которая способствует снижению веса

Абрикосы. Снабжают организм калием, который участвует в электролитном обмене и важен для сердечной проводимости. Абрикосовый сок обладает способностью понижать давление.

Свежая капуста. Это превосходный источник витамина С и клетчатки – двух важнейших компонентов, способных «очищать» сосуды. Капустный сок полезен для гипертоников благодаря своему эффекту понижения давления.

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