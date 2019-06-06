Скачать
Четверг, 06.06.2019
Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину
Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину
Савченко рассказала, с чем ее партия идет на выборы
Савченко рассказала, с чем ее партия идет на выборы
Португалия - Швейцария: Роналду выводит сборную в финал Лиги Наций
Португалия - Швейцария: Роналду выводит сборную в финал Лиги Наций
Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
Вознесение Господне 2019: как встретить праздник

Супрун предупредила о вреде курения кальянов

Супрун предупредила о вреде курения кальянов
04:16 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Уляна Супрун предупредила об опасности привычки курить кальян.

Уляна Супрун предупредила украинцев, которые увлекаются курением кальянов, считая, что они более безопасны, чем сигареты. Глава Минздрава на своей Facebook-странице объяснила, почему кальяны несут даже большую опасность, чем курение.

Среди украинцев достаточно распространенным является миф о том, что табачный дым, проходящий через воду, становится безопаснее. Однако Уляна Супрун уверяет, что это не так.

По словам Супрун, один час курения кальяна равен 100 выкуренным сигаретам, ведь во время курения одной сигареты человек вдыхает 0,6 л дыма, а курильщик кальяна за один сеанс вдыхает 74.1 л дыма.

И. о. министра здравоохранения назвала несколько причин, почему кальяны не стоит считать альтернативой сигаретам:

Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, содержащиеся в дыме сигарет. А в результате сжигания угля выделяется оксид углеводорода.

«Люди, которые употребляют кальян в течение получаса, получают большую дозу угарного газа, который вызывает недостаток кислорода в организме — гипоксию», — предупреждает Супрун.

В дыме кальяна есть токсичные вещества, которые могут вызвать рак легких, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Одна «сессия» кальяна меняет сердцебиение и кровяное давление.

Кальяны, как и сигареты, вызывают зависимость.

Курение кальяна во время беременности может негативно влиять на развитие малыша до и после рождения.

Даже безтабаковый кальян опасен, потому что содержит продукты горения.

«Курильщики кальяна обычно затягиваются глубже, чем курильщики сигарет — токсичные вещества попадают в нижние доли легких», — утверждает Ульяна Супрун.

К тому же передавая кальян по кругу можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции.

Кальяны вредят и пассивным курильщикам. И хотя с 2012 года в Украине запрещено курить кальяны в общественных местах, включая заведения общепита. Однако по статистике, утверждает чиновница, кальяны продолжают курить фактически в каждом пятом заведении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Kalyan, Курение кальяна, Ульяна Супрун, Вред курения кальяна, Опасность курения кальяна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Полуфинал Лиги Наций. Португалия - Швейцария: события матча (Видео)
03 Уайлдер: В раздевалке у Джошуа случился нервный срыв
04 Сайдик оценил предложение Кучмы о снятии блокады с ОРДЛО
05 Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Опрос: В Украине сохраняются прозападные настроения
В Украине сохраняются прозападные настроения
Глава МВФ о торговой войне США и Китая: Они сами себе наносят раны
Глава МВФ о торговой войне США и Китая: Они сами себе наносят раны
Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
Трудно поверить: Слава Каминская и ее муж подают на развод
Трудно поверить: Слава Каминская и ее муж подают на развод
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь