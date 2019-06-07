Медики рассказали о последствиях нерегулярного режима сна

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что значение имеет каждый час несоответствия режима сна и бодрствования.

Сдвиги в режиме сна, как минимум на час и более повышают риск развития гипертонии, диабета, ожирения и других нарушений обмена веществ на 27%. К такому выводу пришли ученые из Женской больницы Бригама (США).

Исследователи в течение шести лет следили за группой из более 2000 человек в возрасте от 45 до 84 лет. Они обнаружили резкие различия в нарушениях обмена веществ в зависимости от регулярности режима сна.

По словам ученых, значение имел каждый час несоответствия режима сна и бодрствования.

По их словам, люди которые просыпались в разное время, имели на 27% больший риск "заработать" гипертонию, ожирение или другое расстройство в будущем.

Причина такого негативного эффекта кроется в циркадных ритмах. Именно они отвечают за уровень гормонов в организме, а также влияют на выброс инсулина в кровь.

Результаты показали, что значение имеет не только продолжительность сна, но режим. Сбой в ритме сна на 1 час повышает вероятность заболеваний на 27%, пишет medicalnewstoday.com. Оказывается, когда мы ложимся спать на час позже, мы существенно увеличиваем риск ожирения, диабета и других нарушений обмена веществ.

Метаболический синдром – это группа заболеваний, которые могут увеличить угрозу развития диабета ІІ типа, инсульта и сердечных заболеваний. Есть пять факторов риска, которые составляют метаболический синдром. Врач диагностирует метаболический синдром при наличии трех или более из них.

1. Талия равна или превышает 102 см для мужчины и 88 см или больше для женщин.

2. Уровень триглицеридов в крови – 150 мг/дл или выше.

3. Уровень холестерина ЛПВП составляет менее 40 мг/дл для мужчин или менее 50 мг/дл для женщин.

4. Артериальное давление превышает 130/85 мм рт. ст.

5. Уровень глюкозы в крови натощак превышает 5,6 ммоль/л.

Согласно полученным в ходе исследования данным, поддержание регулярного графика сна способно уберечь от метаболического синдрома.