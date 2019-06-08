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Суббота, 08.06.2019
Практические советы о том, как снизить повышенный уровень сахара в крови
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Практические советы о том, как снизить повышенный уровень сахара в крови

Как быстро понизить сахар в домашних условиях? Если повышение его уровня обусловлено тяжелыми заболеваниями, то помочь может только врач, к которому нужно обратиться при обнаружении тревожных симптомов. Он назначит анализ крови на определение уровня глюкозы, который покажет отклонения. Нормальными считаются значения от 3,7 до 5,5 ммоль/л натощак. Если увеличение показателя незначительное, то можно нормализовать его в домашних условиях. Основные меры подробно рассмотрены ниже.
medpravila.com
Фото: pixabay.com
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