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Остановитесь: вещи, которые не рекомендуется делать после еды

Остановитесь: вещи, которые не рекомендуется делать после еды
17:41 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Самочувствие человека зависит не только от того, что он ест.

После принятия пищи всегда хочется прилечь и отдохнуть, но делать это не рекомендуется.

Кстати, существует большой список того, чего нельзя делать после еды, чтобы быть здоровым и не набирать вес. Наверняка кто-то вам уже говорил, что после еды нельзя пить воду. Да? И они были абсолютно правы. Интересно почему? Читайте далее…

Есть фрукты

Фрукты, съеденные после основного приема пищи, соприкасаются с ней и начинают бродить и закисать. Это нарушает пищеварение. Диетологи рекомендуют есть фрукты за 1 час до еды или через 2 часа после.

Пить

Воду не рекомендуется пить во время еды и после. А все потому, что она растворяет желудочный сок и, покидая желудок раньше, чем пища, уносит с собой ферменты, необходимые для ее переваривания. В идеале пейте воду за 40 минут до еды.

Душ и ванна

Еще одно "нельзя" - это горячий душ. Вообще лучше всего принимать его через час после еды, так как он усиливает кровоток к рукам и ногам. При этом приток крови к желудку уменьшается. Пищеварение замедляется, появляются боли в желудке.

Спать

После еды так и хочется вздремнуть, но делать это не стоит. Во-первых, сон будет тревожным, так как в это время ваш желудок будет интенсивно работать.Во-вторых, ученые из медицинской школы университета Янины провели исследование, в ходе которого выяснилось, что люди, которые не ложились спать после еды, имели меньший риск возникновения инсульта.

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Курение

Курить медики не рекомендуют вообще, но раз вы уже не можете избавиться от этой пагубной привычки, то хотя бы не делайте это после еды.Курение уменьшает количество кислорода в крови, что приводит к спазму кровеносных сосудов. Таким образом, нарушается работа пищеварительного тракта, что влечет за собой сбои во всем организме. Курение после еды чаще вызывает боли в брюшной полости, а не пища, как думают некоторые.

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