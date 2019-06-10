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Названы самые опасные свойства чая

Названы самые опасные свойства чая
09:15 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Вместе с полезными качествами напиток провоцирует бессонницу и вызывает преждевременное разрушение зубов.

Медики назвали несколько самых опасных свойств чая, которые могут губительно сказаться на здоровье человека. 

Черный и зеленый чай в целом обладают рядом положительных свойств, они тонизируют организм, напиток содержит необходимые вещества. Вместе с тем в больших количествах чай вреден, это приводит к ускоренному разрушению зубной эмали. По данной причине не следует употреблять в день более пяти чашек напитка, рекомендуют медики.

Вторым советом является необходимость воздерживаться от пакетированного чая, так как для его приготовления используют самые старые листья, имеющие большую концентрацию фторидов. Из-за этого возможно развитие онкологических заболеваний. Большой вред наносится почкам и костям. Далее следует совет воздерживаться пить чай сразу после еды, так как железо усваивается организмом крайне медленно.

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Кофеин, содержащийся в чае, вызывает бессонницу, поэтому его не рекомендуется пить вечером. К тому же крепко заваренный напиток провоцирует нарушение работы печени. Для того, чтобы орган был здоровым, не следует выпивать в день более двух чашек крепкого чая.

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Здоровье, Чай, Советы медиков, Свойства сая.
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