Неожиданно: ученые назвали игроманию полезной

Новости шоу бизнеса: Чем серьезнее геймер захвачен играми, тем меньше вероятность, что он будет злоупотреблять алкоголем.

Это выяснили ученые из Бергенского университета, которые провели опрос среди любителей игр, пишет Addictive Behaviors Reports.

В опросе приняли участие 5217 норвежских студентов. Исходя из ответов, ученые разделили их на три группы: те, кто серьезно увлекается играми, те, кто любит играть, но делает это редко и те, у кого наблюдаются признаки игрового расстройства.

Люди из первой группы практически не употребляли алкоголем, а респонденты из другой достаточно часто "расслаблялись" с помощью спиртного. У некоторых участников из второй группы также наблюдались ранние признаки алкогольной зависимости. В третьей группе, как и в первой, алкоголь почти не фигурировал.

"Такие результаты можно объяснить тем, что у геймеров, для которых игры – серьезное увлечение, просто нет времени на алкоголь. А выпивать во время игр для них недопустимо, ведь теряется концентрация", – объяснили исследователи.

Ученые хотят продолжить изучение связи между играми и алкоголем. Но уже сейчас они предполагают, что развитие игровой индустрии может защитить молодых людей от алкоголизма.