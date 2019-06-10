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Неожиданно: ученые назвали игроманию полезной

Неожиданно: ученые назвали игроманию полезной
17:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Чем серьезнее геймер захвачен играми, тем меньше вероятность, что он будет злоупотреблять алкоголем.

Это выяснили ученые из Бергенского университета, которые провели опрос среди любителей игр, пишет Addictive Behaviors Reports.

В опросе приняли участие 5217 норвежских студентов. Исходя из ответов, ученые разделили их на три группы: те, кто серьезно увлекается играми, те, кто любит играть, но делает это редко и те, у кого наблюдаются признаки игрового расстройства.

Люди из первой группы практически не употребляли алкоголем, а респонденты из другой достаточно часто "расслаблялись" с помощью спиртного. У некоторых участников из второй группы также наблюдались ранние признаки алкогольной зависимости. В третьей группе, как и в первой, алкоголь почти не фигурировал.

"Такие результаты можно объяснить тем, что у геймеров, для которых игры – серьезное увлечение, просто нет времени на алкоголь. А выпивать во время игр для них недопустимо, ведь теряется концентрация", – объяснили исследователи.

Не супергерои: определена граница человеческих возможностей

Ученые хотят продолжить изучение связи между играми и алкоголем. Но уже сейчас они предполагают, что развитие игровой индустрии может защитить молодых людей от алкоголизма.

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Исследование, Алкоголизм, Вред, Польза, Игромания.
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