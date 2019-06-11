ТОП 5 способов предотвратить кишечные расстройства летом

Новости шоу бизнеса: Соблюдая 5 несложных правил, можно помочь органам пищеварения и избежать неприятных последствий.

В теплое время года в нашу жизнь более активно входят шашлыки, обеды на природе и свежий урожай с грядок. Все это повышает риск кишечных расстройств, и вот несколько советов, помогающих его снизить.

Пейте больше воды. Когда температура воздуха повышается, наше тело начинает выделять гораздо больше жидкости через пот. Вот почему в день необходимо употреблять не менее 8 стаканов воды для того, чтобы избежать обезвоживания и связанных с ним кишечных расстройств.

Чаще употребляете пробиотики. Эти продукты содержат полезные бактерии, участвующие в пищеварительных процессах. Лучшим источником пробиотиков являются йогурт, который также может помочь и при развитии диареи.

Ограничьте употребление кофеина, алкоголя и газировки. Пейте поменьше кофе, также попробуйте уменьшить уровень алкогольных и газированных напитков, поскольку все они раздражают желудок, что может спровоцировать проблемы с пищеварением.

Избегайте специй. Содержащая большое количество специй пища нравится многим людям, однако в жаркую погоду это может оказывать негативное воздействие на желудок и кишечник. Почаще употребляйте пищу с волокнами вроде овощей и фруктов.

Больше спорта. Любые разновидности физической активности положительно воздействуют на процессы пищеварения. Практикуйте йогу, пешие прогулки, бег и плавание.