Лето только началось: Как пережить жару и не сжариться

Новости шоу бизнеса: Как пережить экстремальную жару: медики дали советы.

При экстремальной жаре медики советуют как можно меньше находиться на улице, соблюдать питьевой режим и диету с низким содержанием соли, одновременно забыть об употреблении кофе и алкоголя.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Температуры, которые колеблются более чем на 10 градусов выше средней высокой температуры для региона и продолжаются в течение нескольких недель, определяются как чрезвычайная жара. Находитесь как можно меньше на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов. Ищите прохладу и тень, чтобы ваше тело имело возможность восстановиться. По возможности оставайтесь в помещении, желательно с кондиционером ", - советуют медики.

В ЦОЗ рекомендуют поддерживать водный баланс и не ждать чувства жажды - пить постоянно маленькими порциями.

"Не пейте жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости. Избегайте очень холодных напитков, так как они могут вызвать судороги желудка. Избегайте горячей и тяжелой (жирной) пищи: она создает дополнительную тепловую нагрузку для вашего тела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электрические вентиляторы могут обеспечить комфорт, но когда температура воздуха достигает критической отметки, они становятся неэффективными. "Лучший способ остыть - принять прохладный душ или ванну. Используйте кухонную плиту и духовой шкаф как можно меньше, чтобы поддерживать прохладную температуру в доме. Замедлите темп: уменьшайте объем физических упражнений во время жары. Если нагрузка в жару заставляет ваше сердце биться сильнее и вам не хватает воздуха, прекратите любые нагрузки. Перейдите в прохладное место или в тень и отдохните, особенно, если вы чувствуете головокружение или слабость ", - советуют медики.

Они призывают никогда не оставлять в жару младенцев, детей или домашних животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами.

"Когда оставляете авто, убедитесь, что все вышли. Не забывайте поить своих домашних животных: давайте им много свежей воды, при этом оставляйте воду в тени. Осторожно с загаром. Загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения, поэтому стоит "защититься", используя кремы с SPF не менее 30", - отмечают в ЦОЗ.

Медики рекомендуют наносить солнцезащитные кремы за 30 минут перед выходом на улицу.

"Загар может значительно замедлить способность кожи высвобождать избыток тепла, влияет таким образом на способность вашего организма к охлаждению и обезвоживает его. Ищите средства защиты от солнца с пометкой "широкий спектр" или "защита UVA / UVB" на этикетке - такие продукты действуют лучше . Используйте их повторно согласно инструкции на этикетке ", - советуют медики.

Они также предупреждают, что у водоемов и на пляже получить ожоги легче. "Выбирайте легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом. Надевайте солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею", - рекомендуют в ЦОЗ.