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Советы диетолога: как ускорить метаболизм
Наверняка у каждой женщины найдется такая подружка, которая ест все и при этом не толстеет.Обычно про таких людей говорят, что у них ускоренный метаболизм. Можно ли научиться управлять своим обменом веществ? На самом деле процесс метаболизма достаточно специфичен и у каждого человека он индивидуальный. Следует отметить, что скорость обмена веществ может иметь влияние на массу тела, но он никак не становится причиной избыточного веса – на него влияют неправильные привычки человека, употребляемые продукты и напитки, а так же отсутствие физической нагрузки. Как максимально ускорить свой метаболизм?
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