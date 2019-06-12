Советы для поддержания хорошего самочувствия в жаркую погоду

Новости шоу бизнеса: Для поддержания хорошего самочувствия в жаркую погоду врач порекомендовала каждые полчаса-час пить воду.

Во время жары очень важно пить достаточно воды, так как из-за ее нехватки организм людей "высыхает", что повышает риск разных нарушений в здоровье и самочувствии.

Врач Марина Анисимова рассказала в беседе с журналистами о том, что многие люди в жару "высыхают" в связи с недостаточным потреблением воды. Врач отметила, что данный процесс негативно сказывается на состоянии сосудистой системы и сердца, способствует возникновению их патологий.

"Кровь становится более густой, возможно повышение давления, развитие более активного тромбообразования… образуется угроза развития инфарктов и инсультов", — сообщила Анисимова.

По словам врача, наибольшую опасность "высыхание" организма на жаре представляет для людей, которые страдающих хроническими заболеваниями — прежде всего, сердечно-сосудистыми. Также в группу риска входят пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины. Марина Анисимова добавила, что жара по-разному влияет на людей. У многих она провоцирует снижение давления, обмороки.

В жару следует носить головные уборы и одежду из натуральных "дышащих" тканей, которые защищают тело от перегрева, обеспечивая ему вентиляцию воздуха.