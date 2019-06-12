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Стало известно, что занятия спортом провоцируют у женщин дефицит железа

Стало известно, что занятия спортом провоцируют у женщин дефицит железа
12:34 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Регулярная физическая активность способствуют выработке гормона, который негативно сказывается на способности кишечника усваивать железо.

Ученые выяснили, что почти 35% женщин испытывают дефицит железа при систематических физических нагрузках в виде занятий спортом.

Портал Medicalxpress опубликовал результаты исследования ученых из Университета Западной Австралии, согласно которым регулярные занятия спортом могут негативно сказываться на здоровье женщин. Специалисты констатируют: в то время, как активно тренирующиеся мужчины довольно страдают от нехватки железа, для женщин-спортсменок эта проблема, напротив, оказывается актуальной. Около 35% женщин, которые регулярно занимаются спортом, сталкиваются с дефицитом железа в организме, заявили исследователи.

"Повторное воздействие на организм от бега, если человек не успевает восстановиться, может разрушать эритроциты, которые связаны с доставкой микроэлемента и кислорода по всему телу", — добавил соавтор исследования, доктор Марк Сим.

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Дефицит железа сигналит о себе такими симптомами, как упадок сил, вялость, долгое восстановление после нагрузок. Исследователи напоминают, что потребность взрослого человека в железе составляет 1-2 мг в сутки, у детей 0,5-1,3 мг. Чтобы защититься от нехватки

железа, они советуют употреблять в пищу красное мясо, бобовые, свежую зелень и овощи, а также принимать биологически активные добавки, содержащие заветный микроэлемент.

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Здоровье, Спорт, Железо, Занятие спортом, Дефицит железа, Советы медиков.
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