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Отличный источник витаминов: новые полезные свойства сухофруктов

Отличный источник витаминов: новые полезные свойства сухофруктов
20:32 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Сухофрукты помогают в борьбе с опасными заболеваниями.

Сушеные фрукты могут помочь в борьбе с раком, нарушениями обмена веществ и сердечно-сосудистыми проблемами, считают исследователи. Они также являются хорошим источником клетчатки, витаминов и минералов.

Ученые из университета штата Миннесота говорят, что сухофрукты имеют низкий гликемический индекс и могут играть важную роль в предотвращении нарушения обмена веществ.

Последние исследования сушеных фруктов говорят о том, что они подавляют некоторые формы рака. Хотя механизмы пока неизвестны, но уже доказано, что полифенолы, входящие в состав сухофруктов, останавливают распространение раковых клеток, вызвать их гибель и подавляют воспалительные процессы. 

 Этот сухофрукт очень полезный для здоровья женщин

Между тем, исследователи из университета Бангор в Северном Уэльсе выступили с заявлением о том, что готовые фруктовые соки, продающиеся в магазинах, содержат слишком много сахара и не могут считаться здоровым питанием.

У людей с избыточным весом и ожирением притупляется чувствительность к сахару, и они употребляют его все больше и больше, что вызывает дальнейший рост веса и диабет 2 типа.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Витамины, Польза, Сухофрукты, Полезные свойства.
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