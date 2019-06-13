Стоматологи назвали фрукт, препятствующий появлению кариеса

Новости шоу бизнеса: Причиной кариеса является разрушительное действие бактерий на твердые ткани зуба.

Одним из самых частых поводов обращения к стоматологу является кариес зубов. Так называют поражение твердых тканей, которое начинается с разрушения эмали. Если не предпринимать никаких мер и не проводить профилактику, происходит потеря зуба. Причиной кариеса является разрушительное действие бактерий на твердые ткани зуба.

Ученые нашли фрукт, препятствующий появлению кариеса. Данным фруктом оказался виноград. Сделанное открытие принадлежит американским ученым из университета Иллинойс, расположенного в Чикаго.

Специалисты выяснили, что данный фрукт, не только препятствует появлению кариеса, а и увеличивает срок эксплуатации уже установленных зубных пломб. Данный эффект возникает благодаря веществу, именуемому олигомерный проантоцанидин, который входит в состав косточек винограда. Данное вещество благотворно влияет на дентин, укрепляя его, в результате чего зубы на протяжении долгого времени остаются здоровыми.

Виноградные семена также способны оказывать восстанавливающий эффект даже на поврежденную зубную эмаль. Сейчас олигомерный проантоцанидин можно приобрести в готовом виде в аптеках, где он представлен в качестве экстракта из виноградных косточек.