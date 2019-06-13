Медики назвали важные правила безопасного загара

Новости шоу бизнеса: Пренебрежение этими рекомендациями может навредить здоровью.

Загорать лучше всего во время плавания, чтобы не допустить появления меланомы. Данное онкозаболевание возникает при влиянии ультрафиолета на кожу.

По словам медиков-онкологов, организм требует ультрвфиолетовых лучей, но в умеренных дозах. «Жариться» на солнце категорически запрещено.

Для хорошего здоровья полезны рассеянные солнечные лучи, в связи с чем эксперты рекомендуют нежиться на песке в тени. Если загорать при плавании, то полученный загар будет безопасным и ровным.

Для защиты от солнца следует применять специальный крем с индексом SPF от 40 и более. Несмотря даже на его применение, нужно избегать прямых лучей, а под солнцем лучше всего находиться с утра и до обеда, а далее — с 16:00 до заката.