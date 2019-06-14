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Здоровое зрение: ТОП-10 полезных продуктов
Проблема сохранения зрения сегодня очень актуальна, ведь большую часть своего времени современный человек проводит перед монитором компьютера, экраном телевизора или за чтением. Немногие знают, что даже пользование мобильным телефоном медленно, но верно ухудшает зрение. Основным фактором, влияющим на зрение, является наследственность, которую, как известно, изменить нельзя. От телевизора и компьютера с телефоном тоже сложно отказаться. Зато в наших силах обогатить свое меню продуктами, содержащими полезные вещества и витамины для сохранения и улучшения зрения.
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