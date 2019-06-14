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Названы продукты, которые необходимо есть в жару вместо мяса

Названы продукты, которые необходимо есть в жару вместо мяса
11:03 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Вместо тяжелой и вредной пищи, эксперт советует употреблять больше фруктов, овощей и ягод.

Врач-диетолог Маргарита Королева рекомендует в жаркую погоду сократить употребление красного мяса и жирных продуктов. 

По словам диетолога, как источник необходимого организму белка стоит использовать диетическое мясо птицы и рыбу. Тем, кто следит за своим здоровьем, также стоит отказаться от жирных продуктов и красного мяса. Причиной этому является действие высоких температур на тело человека: возникающее в жару обезвоживание приводит к замедлению процессов, происходящих в желудочно-кишечном тракте. Как следствие, тяжелая пища требует больших энергозатрат на переваривание от организма, что не способствует хорошему самочувствию.

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Врач-диетолог советует употреблять в пищу больше растительных волокон, которые содержаться в овощах, фруктах и ягодах. Сезонные продукты питания способны помочь организму справиться со стрессом, возникающим при длительном воздействии высоких температур.

Маргарита Королева также напоминает, что самыми полезными для организма являются региональные овощи и фрукты, в которых в разы меньше пестицидов, требующихся импортным продуктам для сохранения товарного вида при долгих транспортировках.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Жара, Лето, Продукты питания, Продукты, Советы медиков.
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