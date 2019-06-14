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Стало известно, какую опасность таят в себе орехи

Стало известно, какую опасность таят в себе орехи
14:52 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: По словам специалиста, продукт может привести даже к раку печени из-за содержания афлатоксина.

Лицензированный диетолог Моника Рейнагель и автор книги Nutrition Diva рассказала, какую опасность таят в себе орехи. 

Как объясняет Моника Рейнагель, Aspergillus — это тип грибка, который находится в почве и может вызвать болезни в некоторых пищевых культурах, особенно бобовых, зерновых и орехах. Даже при минимальном поражении урожая — общее хранение приводит к гниению продуктов. Опасность состоит в том, что аспергиллус производит потенциально вредные соединения, называемые микотоксинами, в частности, афлатоксины.

Они, как известно, являются канцерогенными. Постоянное их воздействие на организм чревато риском повреждения или развития рака печени, особенно у лиц с уже существующими заболеваниями, такими как гепатит В. Вдыхание спор гриба aspergillus способно вызвать и раздражение или повреждение легких. Высока вероятность этого у людей уже с существующими заболеваниями легких, такими как туберкулез или ХОБЛ. В связи с чем не рекомендуется потреблять орехи в неограниченном количестве.

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Стоит отметить, что орехи богаты витамином Е, который полезен для кожи, сердца и мозга. Они также содержат фитостеролы, натуральные растительные соединения, регулирующие уровень холестерина. Употребление их связано и со снижением риска сердечно-сосудистых и других заболеваний. В тоже время стоит понимать, что слухи о афлатоксинах в орехах не преувеличены, они представляют реальную опасность для здоровья, приводя и к раку печени.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Орехи, Опасность, Советы медиков.
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