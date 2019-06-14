Медики рассказали о способах избежать теплового удара в жару

Новости шоу бизнеса: Эксперты отмечают, что жара, ливни и повышенная влажность обусловлены климатическими изменениями.

Египетские врачи рассказали о мерах предосторожности, которые помогут избежать теплового удара в жаркую погоду.

Для того, чтобы спастись от жары, для выхода на улицу лучше выбрать свободную хлопковую или льняную одежду, желательно останавливать выбор на светлых цветах. Такой подход позволит обеспечить циркуляцию воздуха. Кроме того, важно не забывать о головных уборах или зонтике, используя также солнцезащитные очки. Тем, кто вынужден работать на улице, лучше выбирать место в тени, поскольку длительное пребывание на солнце опасно.

В летний период частым явлением становятся головные боли, также возможны тошнота и головокружение. Оптимально в сильную жару выпивать от 3 литров воды, принимать холодный душ или умываться прохладной водой. От черного чая, кофе, а также сладкой газировки рекомендовано отказаться.

Как сообщалось ранее, загорать лучше всего во время плавания, чтобы не допустить появления меланомы. Данное онкозаболевание возникает при влиянии ультрафиолета на кожу.