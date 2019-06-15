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Суббота, 15.06.2019
Летняя диета: как и чем питаться в период жары
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Летняя диета: как и чем питаться в период жары

Если все попытки сбросить вес до жаркого сезона не дали желаемого результата, не стоит печалиться. Ведь похудеть летом намного проще, чем зимой: жара отбивает аппетит, а желание блеснуть на пляже в красивом купальнике добавляет мотивации. А свежие продукты только с грядки дают возможность и тело привести в порядок, и витаминами запастись. Но вот не стоит сильно налегать на фрукты, ведь они тоже могут отложиться на боках, особенно если есть их во второй половине дня. Мы знаем, как похудеть летом в короткие сроки. Предлагаем 7-дневную диету, благодаря которой можно сбросить 5–7 кг, а если подключить спорт или хотя бы пешие прогулки по вечерам, можно хорошо подтянуть тело и избавиться от ненавистного живота и целлюлита.
medpravila.com
Фото: medpravila.com
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Питание, Жара, Советы, Лето, Еда.
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