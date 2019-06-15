|
|
Летняя диета: как и чем питаться в период жары
Если все попытки сбросить вес до жаркого сезона не дали желаемого результата, не стоит печалиться. Ведь похудеть летом намного проще, чем зимой: жара отбивает аппетит, а желание блеснуть на пляже в красивом купальнике добавляет мотивации. А свежие продукты только с грядки дают возможность и тело привести в порядок, и витаминами запастись. Но вот не стоит сильно налегать на фрукты, ведь они тоже могут отложиться на боках, особенно если есть их во второй половине дня. Мы знаем, как похудеть летом в короткие сроки. Предлагаем 7-дневную диету, благодаря которой можно сбросить 5–7 кг, а если подключить спорт или хотя бы пешие прогулки по вечерам, можно хорошо подтянуть тело и избавиться от ненавистного живота и целлюлита.
"Осторожно, злой пес": ну очень и очень "злющие" собачки
Привычки по уходу за кожей, которые стоит привить детям
Вот так выглядит звук: самые необычные фото, которые вы видели в своей жизни (Фото)
Стильные купальники для plus size: фото полненьких девушек, которые выглядят очень соблазнительно
Мода 2019: стильные летние образы с трендовым принтом tie-dye
И зачем такое делать: самые странные и бессмысленные вещи, которые вы когда-либо видели
"Охотникам за привидениями" - 35 лет: самые увлекательные факты о фильме
Реальные копии известных персонажей из мультфильмов Disney
Самые популярные способы наказания ребенка: что об этом думают психологи
Столкновение двух стихий: неимоверный Голубой ледник в Патагонии
Подборка забавных фото, которые помогут провести этот длинный день намного веселее
Как две капли: люди забавно пародируют свои старые фотографии
Прически 2019: стильные стрижки для тонких волос, придающие объем (Фото)
Курьезы с собаками, которые умеют заснуть в разных местах
Мужская мода 2019: с чем носить оксфордскую рубашку
Вот скукотище: как коротают время маленькие шалуны на свадьбах
Шик и блеск: 7 раритетных авто, которые изменили историю
Мебель в ретро-стиле: как облагородить классический интерьер (Фото)
Прикольные демотиваторы: еще одна причина улыбнутся в пятничный день
Девочка с Австралии очень хорошо пародирует экстравагантные наряди знаменитостей (Фото)
Маникюр 2019: фруктовый дизайн ногтей на лето (Фото)
Юморные комментарии из соцсетей от простых людей
Фотошоп - дело тонкое, но не для этих прелестных женщин (Фото)
Опасное и захватывающее путешествие невезучего парня Джека Пейджа (Фото)
Просто строитель: мужчина публикует фото из своей "необычной жизни"