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Виноград защищает от старческого слабоумия

Виноград защищает от старческого слабоумия
21:58 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: К такому выводу пришли эксперты в области здорового питания из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Американские ученые доказали, что употребление винограда дважды в день на протяжении всего 6 месяцев обеспечивает защиту мозга против патологических процессов, связанных с развитием болезни Альцгеймера.

Результаты исследования продемонстрировали, что содержащая виноград диета защищает от снижения метаболической активности, которая необходима для осуществления когнитивных процессов и нормального функционирования рабочей памяти. Употреблявшие виноград люди демонстрировали повышенный метаболизм и в других областях мозга.

Исследователи изучали воздействие как собственно винограда целиком, так и отдельных его компонентов на работу мозга. Полученные данные свидетельствуют о том, что виноград обеспечивает защитный эффект против старческого слабоумия. Результаты этого исследования стали еще одним доводом в поддержку теории о том, что виноград полезен для неврологического и сердечно-сосудистой здоровья. Однако для подтверждения полученных выводов требуется более масштабное исследование.

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В ходе нынешнего эксперимента ученые отобрали добровольцев, демонстрирующих раннее снижение умственной деятельности. Все они получали либо экстракт винограда, который соответствовал двум с половиной чашкам этих ягод, либо не содержащий полифенолов экстракт плацебо, абсолютно схожий по вкусу и внешнему виду.

Через 6 месяцев добровольцы прошли через независимую оценку их когнитивной деятельности. Изменения метаболизма мозга были оценены с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Оказалось, что виноград помогал сохранять здоровую метаболическую активность именно в тех зонах мозга, в которых ранее всего проявляется развитие старческого слабоумия.

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Здоровье, Виноград, Полезные свойства, Полезная ягода.
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