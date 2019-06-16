Супрун рассказала, чем загар угрожает коже

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун сообщила, чем загар вреден для кожи.

Столбики термометров в Украине ныне поднимаются выше +30 градусов по Цельсию, а это означает повышенные риски обгореть на солнце, перегреться и получить тепловую травму.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook дала советы, как избежать неприятных последствий летней жары.

Как известно, прежде всего, от воздействия солнца страдает кожа. Загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается "защититься". Кроме того, ультрафиолет буквально сушит кожу и может активировать герпесвирус, который персистирует в клетках эпителия или лимфоцитах. Поэтому перед каждым выходом на улицу необходимо наносить на тело солнцезащитный крем, отмечает Супрун.

Если же ожога кожи избежать не удалось, не следует обрабатывать пораженную поверхность кремами, пенами, маслами или жирными веществами, в частности сметаной - это не поможет уменьшить воспаление и избавиться от боли, предостерегла глава Минздрава.

В жару жажду лучше всего утолит простая вода. "Взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л в час. Поэтому обязательно позаботьтесь о воде наготове, а лучше постоянно носите свою бутылочку с водой", - советует и.о. министра.

Однако, по ее словам, ледяной напиток в жару или мороженое не самым лучшим образом утоляет жажду. "Холод, который нам передаст 100 граммов мороженого, несущественен. Зато оно даст нам энергию и приятные ощущения, которые прежде всего связаны с его вкусом", - пишет руководитель Минздрава.

Супрун также предостерегла от употребления алкоголя, который вызывает обезвоживание, и поэтому становится еще жарче, а риск сердечного приступа временно возрастает после приема спиртного.

Чтобы не допустить перегрева на солнце, следует отдыхать в тени и не забывать надевать шляпу. Пиковый период жары - с 11 до 16 часов, и в это время лучше не выходить на улицу. При этом одежда должна быть легкой, с длинными рукавами. Важно также правильно одевать детей. В жару им не нужны шапки, кофты и носки, чтобы "не продуло".

И.о. министра также отметила опасность оставления детей или домашних любимцев в автомобиле без присмотра. "Неважно, что это в тени или всего на пару минут. В жару это очень опасно для жизни", - подчеркнула она.

Супрун также напомнила правила использования кондиционера. В частности, необходимо менять фильтры, следить за влажностью воздуха, избегать резкого перепада температур и не сидеть непосредственно под струей холодного воздуха

Кроме того, и.о. министра призвала не бояться сквозняков в маршрутках ("В транспорте летом может быть слишком душно, свежий воздух там просто необходим") и последствий сидения на холодной поверхности.