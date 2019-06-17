Медики рассказали о смертельной опасности синяков

Новости шоу бизнеса: Тело не всегда может полноценно регенерировать ткани и тогда синяки становятся смертельно опасными.

Врачи предупредили о рисках, связанных с появлением кровоподтеков и последствиях их необъяснимого появления.

Организм человека является системой, которая настроена на саморегуляцию, но нет ничего абсолютно универсального и везде бывают сбои. Поэтому, если появившийся в результате травмы синяк не исчезает самостоятельно, это может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

Гематомы, возникшие в области головы, являются наиболее опасными. Последствия таких кровоподтеков трудно предсказуемы и могут быть чреваты мигренью, эпилептическими припадками, психическими расстройствами и даже летальным исходом.

Синяк — это ограниченное скопление крови при повреждениях органов и тканей, который сопровождается разрывом сосудов, следствием чего может стать возникновение тромбов. Такие сгустки крови могут закупоривать кровеносные сосуды и становиться причиной инфарктов и инсультов. Опасность увеличивается после 35 лет, что происходит в связи с физиологическими переменами в организме.

При ушибах репродуктивных органов у мужчин и молочных желез у женщин возникают гематомы, способные стать причиной появления злокачественных опухолей. Также сигналом о возможном возникновении онкологического заболевания может послужить беспричинное появление синяков на теле. Такие симптомы говорят об острой нехватке тромбоцитов или ухудшении их качества, что непосредственно влияет на способность организма останавливать кровотечения.