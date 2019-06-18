Эксперты назвали лучшее время для спортивных тренировок

Новости шоу бизнеса: Физические нагрузки в разное время суток влияют на организм не одинаково.

Вечерние тренировки полезней для здоровье, чем утренние, поскольку наши организм использует меньше кислорода. К такому выводу пришла совместная команда исследователей из США и Израиля.

В ходе экспериментов с участием лабораторных мышей ученые выяснили, что в вечерние часы физические нагрузки на 50% более эффективны. Дело в том, что вечером при тренировках грызунам требовалось меньше кислорода, а в их организме отмечался повышенный уровень субстанции, которая увеличивает метаболическую активность тканей.

Как отмечают специалисты, физические нагрузки воздействует на циркадные ритмы человека или его внутренние часы, которые связаны с циклами сна и пробуждения. Они позволяют нам готовиться к точным и регулярным внешним воздействиям, от которых зависит приём пищи и сна.

Циркадные ритмы находятся в нервной системе и периферических органах, они играют важную роль в деле восстановления ДНК, фертильности и даже эффективности приема лекарств. Если наш организм не принимает подобные сигналы, то циркадные ритмы могут полностью рассинхронизироваться.

По словам исследователей, люди с нарушениями циркадных ритмов имеют меньшую продолжительность жизни, они чаще сталкиваются с опухолями и различными расстройствами сна вроде бессонницы. Эти нарушения могут быть следствием либо сбоя внутренних часов организма, либо отказа человека следовать внешним условиям, например, при работе в ночную смену.