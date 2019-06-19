Медики рассказали, как защитить себя от диабета

Новости шоу бизнеса: Чтобы уменьшить риск диабета, достаточно тренироваться всего две минуты в неделю. Но тренироваться очень интенсивно.

Согласно данным исследования, проводившегося учеными из Абердинского университета, двух минут изнуряющей тренировки в неделю достаточно, чтобы добиться эффекта предотвращения диабета 2 типа.

Специалисты констатировали, что "всего два сеанса интенсивных силовых тренировок по одной минуте в неделю могут предотвратить риск развития диабета". Они утверждают, что такие тренировки не менее эффективны, чем каждодневные 30-минутные сеансы умеренной физической активности.

Доводы ученых основаны на анализе состояния группы пациентов, имевших лишний вес и входивших в группу повышенного риска диабета. Эти добровольцы интенсивно тренировались на велотренажере — 10 раз по 6 секунд быстрой езды два раза в неделю. Таким образом они тренировались на протяжении восьми недель.

В результате ученые смогли убедиться, что таких непродолжительных, но очень интенсивных тренировок достаточно, чтобы значительно улучшить показатели работы организма людей, которым еще недавно грозил диабет. В частности, у них было зафиксировано улучшение состояния сердечно-сосудистой системы, а также повышение чувствительности к инсулину за счет усилившейся способности организма очищать кровь от сахара.