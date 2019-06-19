Врач предупредил об опасности мороженого в жару

Новости шоу бизнеса: Мороженое может содержать повышенное содержание сахара, жиров и ароматизаторов — эти компоненты в условиях жары особенно негативно влияют на общее состояние человека.

Врач не рекомендует употреблять мороженое в жару – для организма это лишь становится дополнительным стрессом.

Врач Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую летнюю погоду. Он отметил, что хотя мороженое и кажется одним из самых желанных продуктов в жару, есть его в условиях душного разогретого воздуха как раз не нужно – это неблагоприятно сказывается на организме.

По словам Тяжельникова, мороженое в жару чаще всего покупается из желания охладиться. Съесть его многие люди стараются до момента таяния. В таких обстоятельствах может произойти резкое охлаждение верхних дыхательных путей, что спровоцирует дополнительную стрессовую реакцию организма. Следствием этого нередко становится развитие простуды, предупредил эксперт.

"Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, — холодная, что становится стрессом для организма", — отметил Андрей Тяжельников.

Тем, кто не хочет отказываться от мороженого, врач советует есть его в определенной манере – не торопясь, маленькими кусочками. Прежде чем сделать первый укус, мороженому полезно дать слегка подтаять, уточнил специалист.

Также, сообщил Тяжельников, не стоит употреблять в жару значительно охлажденные напитки – правильнее пить слегка прохладную воду, маленькими глотками.