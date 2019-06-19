Медики рассказали, для кого опасен холодный душ в жару

Новости шоу бизнеса: Специалист рассказал, что далеко не всем желающим можно принимать в жаркую погоду холодный душ.

Холодный душ в жаркую погоду кажется желанным. Но врач предупредил: для многих людей такая водная процедура опасна.

На страницах печати выступил российский врач-невролог Виктор Косс.

Врач констатировал: существует такое опасное последствие от приема холодного душа, как резкое расширение сосудов и повышение артериального давления. Как заметил Виктор Косс, контакт с холодной водой "может вызвать сильный спазм сосудов и резкий подъем давления, что чревато гипертоническим кризом и другими опасными для жизни состояниями". По словам специалиста, прохладный душ подходит в первую очередь для тренированных, здоровых, закаленных и молодых людей. Их организм воспринимает такую процедуру как тренировку для сосудов и способ активизироваться.

Если люди не подготовлены и тем более у них снижен иммунитет, прием холодного душа может поспособствовать неприятностям со здоровьем, — например, стать спусковым механизмом для простудных заболеваний.