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Медики рассказали, для кого опасен холодный душ в жару

Медики рассказали, для кого опасен холодный душ в жару
12:44 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалист рассказал, что далеко не всем желающим можно принимать в жаркую погоду холодный душ.

Холодный душ в жаркую погоду кажется желанным. Но врач предупредил: для многих людей такая водная процедура опасна.

На страницах печати выступил российский врач-невролог Виктор Косс. 

Врач констатировал: существует такое опасное последствие от приема холодного душа, как резкое расширение сосудов и повышение артериального давления. Как заметил Виктор Косс, контакт с холодной водой "может вызвать сильный спазм сосудов и резкий подъем давления, что чревато гипертоническим кризом и другими опасными для жизни состояниями". По словам специалиста, прохладный душ подходит в первую очередь для тренированных, здоровых, закаленных и молодых людей. Их организм воспринимает такую процедуру как тренировку для сосудов и способ активизироваться.

Врач предупредил об опасности мороженого в жару

Если люди не подготовлены и тем более у них снижен иммунитет, прием холодного душа может поспособствовать неприятностям со здоровьем, — например, стать спусковым механизмом для простудных заболеваний.

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Здоровье, Жара, Лето, Душ, Холодный душ, Советы медиков.
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