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Переизбыток витамина С плохо влияет на почки

Переизбыток витамина С плохо влияет на почки
18:31 Сегодня Телеграф healthystyle.info www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса: Прием повышенных дозировок витамина С в два раза увеличивает риск образования камней в почках.

О пользе витамина С известно даже школьникам, но, как смогли убедиться ученые в Швеции, принимать его по собственному усмотрению "для профилактики и укрепления иммунитета" может быть очень опасно. В частности, выяснилось, что витамин С может плохо действовать на почки.

Шведские исследователи из Каролинского университета выступили с предостережением о том, что заниматься самолечением с помощью витаминов крайне рискованно для здоровья.

Масштабный проект шведов позволил медикам сделать вывод, что у людей, постоянно принимающих "аскорбинку", повышен риск почечной патологии.

"Прием повышенных дозировок витамина С в два раза увеличивает риск образования камней в почках", - таково мнение научных работников из Каролинского университета.

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В течение 11 лет они вели наблюдение за изменениями в здоровье у 23 355 мужчин, которые к началу эксперимента не страдали болезнями почек. За этот период 436 человек получили диагноз "нефролитиаз" (почечнокаменная болезнь). Ученые проанализировали особенности их образа жизни и установили связь между проблемами с почками и приемом витаминов.

"Если испытуемые ежедневно потребляли витамин С в качестве пищевой добавки (1000 мг), то риск развития нефролитиаза был ощутимо выше, чем у тех, кто не принимал никаких пищевых добавок", - рассказали медики об этой корреляции.

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Здоровье, Вред, Витамин С, Польза, Переизбыток.
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