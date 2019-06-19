Невкусная еда провоцирует плохое настроение

Ученные из Израиля выяснили, что невкусно приготовленная еда плохо влияет на настроение, может вызвать депрессивное состояние и даже апатию.
Так же ученные предположили, что невкусная еда способна вызвать расстройство нервной системы и может быть причинной усталости. Наиболее негативная плохая еда влияет на людей, которые уже страдают различными депрессивными состояниями.
Наиболее подвержены риску женщины, которые садятся на различные моно-диеты. В результате чего организм лишается полезных веществ, которые поступают в организм с разнообразной пищей.
Ранее учеными было выяснено, что различные диеты в среднем отнимают 17 лет жизни у женщин.