Невкусная еда провоцирует плохое настроение

Новости шоу бизнеса: Медики рассказали, как невкусная еда может влиять на настроение человека.

Ученные из Израиля выяснили, что невкусно приготовленная еда плохо влияет на настроение, может вызвать депрессивное состояние и даже апатию.

Так же ученные предположили, что невкусная еда способна вызвать расстройство нервной системы и может быть причинной усталости. Наиболее негативная плохая еда влияет на людей, которые уже страдают различными депрессивными состояниями.

Наиболее подвержены риску женщины, которые садятся на различные моно-диеты. В результате чего организм лишается полезных веществ, которые поступают в организм с разнообразной пищей.

Ранее учеными было выяснено, что различные диеты в среднем отнимают 17 лет жизни у женщин.