Данные ВОЗ: около 50 % антибиотиков используются не по назначению

Новости шоу бизнеса: Злоупотребление антибиотиками может перечеркнуть столетия медицинских достижений.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 50 % антибиотиков используются не по назначению, поэтому в мире продолжает распространяться стойкость организма человека к антибиотикам.

Об этом сообщают Новости ООН.

"Сегодня устойчивость к антибиотикам продолжает стремительно распространяться по всему миру. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, антимикробная резистентность – одна из самых больших проблем здравоохранения, которая грозит перечеркнуть целое столетие медицинских достижений", - отмечается в сообщении.

По данным ВОЗ, около 50 % антибиотиков используются не по назначению.

"Зачастую антибиотики прописывают для лечения вирусных инфекций, в то время как антибиотики помогают только в лечении бактериальных инфекций. Нередко медики также прописывают препараты широкого спектра действия, когда заболевание можно вылечить антибиотиком узкого спектра. В результате у пациентов развивается лекарственная устойчивость", - отмечается в публикации.

В ВОЗ напоминают, что злоупотребление антибиотиками и их некорректное использование оборачивается распространением опасных резистентных бактерий.

"Эти бактерии вызывают, в частности, пневмонию, менингит, инфекции кровотока. Поскольку существующими антибиотиками лечить такие инфекции уже невозможно, пациентам требуется более дорогостоящее лечение и госпитализация", - отмечают в ВОЗ.

Сообщается, что во Всемирной организации здравоохранения представили новую классификацию антибиотиков. Их разделили на три группы: антибиотики, которые должны использоваться для лечения наиболее опасных и распространенных инфекций; антибиотики, которые всегда должны быть у медиков под рукой; антибиотики, которые следует держать "в резерве" и прописывать пациентам только в крайних случаях.

Специалисты подчеркивают, что использование антибиотиков из первой группы должно составлять 60 процентов от общего объема использования антимикробных препаратов – их прием не представляет серьезной угрозы здоровью человека. Устойчивость к ним вырабатывается редко, поскольку это антибиотики узкого спектра действия.