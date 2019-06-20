Скачать
Четверг, 20.06.2019
Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
Отец Гандзюк хочет встретиться с Зеленским
Отец Гандзюк хочет встретиться с Зеленским
Срна трогательно попрощался с Кальяри
Срна трогательно попрощался с Кальяри
Данные ВОЗ: около 50 % антибиотиков используются не по назначению
Данные ВОЗ: около 50 % антибиотиков используются не по назначению

Данные ВОЗ: около 50 % антибиотиков используются не по назначению

Данные ВОЗ: около 50 % антибиотиков используются не по назначению
01:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Злоупотребление антибиотиками может перечеркнуть столетия медицинских достижений.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 50 % антибиотиков используются не по назначению, поэтому в мире продолжает распространяться стойкость организма человека к антибиотикам.

Об этом сообщают Новости ООН.

"Сегодня устойчивость к антибиотикам продолжает стремительно распространяться по всему миру. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, антимикробная резистентность – одна из самых больших проблем здравоохранения, которая грозит перечеркнуть целое столетие медицинских достижений", - отмечается в сообщении.

По данным ВОЗ, около 50 % антибиотиков используются не по назначению.

"Зачастую антибиотики прописывают для лечения вирусных инфекций, в то время как антибиотики помогают только в лечении бактериальных инфекций. Нередко медики также прописывают препараты широкого спектра действия, когда заболевание можно вылечить антибиотиком узкого спектра. В результате у пациентов развивается лекарственная устойчивость", - отмечается в публикации.

В ВОЗ напоминают, что злоупотребление антибиотиками и их некорректное использование оборачивается распространением опасных резистентных бактерий.

"Эти бактерии вызывают, в частности, пневмонию, менингит, инфекции кровотока. Поскольку существующими антибиотиками лечить такие инфекции уже невозможно, пациентам требуется более дорогостоящее лечение и госпитализация", - отмечают в ВОЗ.

Сообщается, что во Всемирной организации здравоохранения представили новую классификацию антибиотиков. Их разделили на три группы: антибиотики, которые должны использоваться для лечения наиболее опасных и распространенных инфекций; антибиотики, которые всегда должны быть у медиков под рукой; антибиотики, которые следует держать "в резерве" и прописывать пациентам только в крайних случаях.

Супрун рассказала об инновациях в сфере лечения ВИЧ-инфицированных

Специалисты подчеркивают, что использование антибиотиков из первой группы должно составлять 60 процентов от общего объема использования антимикробных препаратов – их прием не представляет серьезной угрозы здоровью человека. Устойчивость к ним вырабатывается редко, поскольку это антибиотики узкого спектра действия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВОЗ, Антибиотики, устойчивость к антибиотикам.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
02 Зеленский: Украина приветствует выводы следственной группы по MH17
03 Избранница Никиты Добрынина показала стройные ножки
04 "Слуга народа" зарегистрировала кандидатов в ЦИК: кто эти люди
05 Климкин прокомментировал решение суда по отмене увольнения Аласании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Какие области получили самый качественный газ: статистика &quot;Укртрансгаза&quot;
Какие области получили самый качественный газ в мае
РФ сформировала делегацию в ПАСЕ и ждет отмены санкций
РФ сформировала делегацию в ПАСЕ и ждет отмены санкций
Тело пропавшей в Одесской области девочки найдено
Тело пропавшей в Одесской области девочки найдено
Ивана Купала 2019: дата и традиции праздника в Украине
Ивана Купала 2019: дата и традиции праздника в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь