Стало известно, что загар помогает эффективно похудеть

Новости шоу бизнеса: В тоже время долго загорать вредно, перед данными процедурами следует проконсультироваться у врачей.

Ученые, специализирующиеся в области здоровья и красоты, провели исследование и доказали, что загар может помочь эффективно избавиться от лишнего веса. При этом не нужно затрачивать много сил, так как солнечные ванны обеспечивают положительную тенденцию, способствуя похудению.

В ходе экспериментов установлено, что синий спектр солнечного света воздействует на клетки белого жира, заставляя их сжиматься. Данная структура расположена под кожей. При интенсивном воздействии лучей количество клеток уменьшается. Открытие сделали случайно, причем специалисты удивились, когда определили, что лучи эффективно влияют на организм.

Необходимы новые эксперименты для установления полезного времени пребывания на солнце, обеспечивающего эффективное похудение.

В настоящее время ученые взяли за основу утверждение, что солнечный свет может помочь девушкам и женщинам в борьбе за стройность фигуры.