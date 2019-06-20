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Названы лучшие летние фрукты и ягоды для похудения

Названы лучшие летние фрукты и ягоды для похудения
13:55 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

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Летом в продаже появляются в большом количестве фрукты и ягоды, которые хорошо подходят для похудения. Диетологи назвали лучшие их них, рассказав о содержании калорий в 100 граммах продукта.

В летние месяцы фрукты и ягоды могут стать хорошей альтернативой другим продуктам. При этом они не только вкусны и полезны, но могут стать источником похудения. Кроме того, доступность и дешевизна плодов растений делает такой способ сбросить вес еще и выгодным. Меньше всего калорий содержится в арбузе, отмечают диетологи. Их в ягоде не больше 30 на 100 гр. и помимо этого арбузный сок хорошо промывает почки.

Далее следует клубника. В ней 33 калории в той же массе, а выделяется она ярко выраженным вкусом. Персики имеют на 6 калорий больше и при этом еще и обладают противовоспалительным действием. Замыкает же список малина, которую чаще всего добавляют в смузи и хлопья. В ней 53 калории на 100 грамм продукта.

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Специалисты рекомендуют в больших количествах употреблять фрукты и ягоды, содержащие широкий набор витаминов, но сначала нужно проконсультироваться с врачом. 

Как сообщалось ранее, что врач не рекомендует употреблять мороженое в жару – для организма это лишь становится дополнительным стрессом.

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Похудение, Лето, Фрукты, Здоровь, Советы медиков, Как похудеть летом.
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