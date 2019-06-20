Аллергия на цветение: откуда берется и как с ней бороться

Новости шоу бизнеса: Каждый год после зимы все с нетерпением ждут весны и лета.

Кроме аллергиков, которые с ужасом ждут тепла и цветения, ведь они несказанно страдают от цветочной пыльцы.

Аллергия – это измененная чувствительность организма человека к чужеродным веществам, вводимых повторно.

Что такое поллиноз?

Реакция на цветочную пыльцу имеет много названий – весенний поллиноз, пыльцевая астма, аллергический ринит, весенний катар, сенная лихорадка. Поллиноз у всех аллергиков разный – может протекать легко, умеренно или тяжело.

Поллиноз на цветение возникает так же, как и другие аллергии – в какой-то момент вещества, попадающие в организм, в частности, пыльца цветов, начинают восприниматься организмом как опасные для здоровья. Поэтому организм начинает с этим "бороться".

Отчего возникает поллиноз?

Кроме того, склонность к аллергии бывает и наследственной. Аллергия довольно непредсказуемое заболевание – она может быть у человека с раннего детства на всю жизнь, а может появляться и проходить.

Чаще всего большинство аллергиков болеют весной. Авитаминоз, сниженный иммунитет после зимы и ненадежная весенняя погода часто вызывают насморк.

Симптомы поллиноза

Иногда на коже могут появляться аллергические высыпания и повышенная температура тела. Некоторые также чувствуют вялость и раздражительность.

Кроме насморка, есть еще такие распространенные симптомы , как: зуд и жжение в носу, постоянное чихание, слезотечение, покраснение и зуд глаз, першение в горле, сухой кашель, затрудненное дыхание.

Симптомы обостряются в сухую солнечную и ветреную погоду, когда цветы цветут особенно активно, а ветер далеко разносит их пыльцу.

Как лечить поллиноз?

Как бороться с сезонной аллергией – с этим поможет аллерголог или терапевт. Обычно, аллергикам прописывают антигистаминные препараты.

А тем, кто особенно страдает во время цветения – до начала сезона рекомендуют провести антигистаминную "вакцинацию" – введение мощных антигистаминных препаратов со сроком активности до полугода.