Бросаем курить правильно: чего не стоит делать курильщикам

Новости шоу бизнеса: Бросить курить – это довольно сложный процесс как для курильщика, так и для людей, которые его окружают.

Этот процесс может осложниться из-за того, что курильщик на что-то ждет – как сдачу теста, признак точной свободы от сигарет, последний рубеж.

Но после отказа от курения нет момента получения результатов, условного сертификата некурящего.

Но основной план не в том, чтобы переждать определенный период до полного освобождения, а в том, чтобы научиться жить без упоминания о сигаретах и потребности в них, без конечной даты.

Чего не стоит делать, когда вы хотите бросить курить

1) бросать курить на спор с друзьями

Споры с друзьями не дают эффекта – только один человек сдается и начинает курить, то сдаются и другие люди.

2) настойчиво и упорно "обращать людей в свою веру"

Не стоит поучать людей, курить – это плохо, когда вы начинаете бросать курить. Во-первых, вы можете оскорбить людей категоричными высказываниями, а во-вторых, вы можете выслушать длинный список контраргументов, которыми сами недавно пользовались и сдаться обратно в никотиновый плен.

3) постепенно уменьшать количество сигарет

Этот подход имеет меньше шансов на успех, чем полный отказ от сигарет. Курильщик наоборот начинает видеть в этом большую ценность и наслаждение. Если курить меньше сигарет, то хочется их не меньше, а больше. Получается, этот подход превращает эту единую сигарету в день на лучшее событие в день.

4) "срываться" в плохие дни

В сложные моменты многие срываются, не являются исключением и курильщики. Важно понимать, что у каждого бывают "хорошие" и "плохие" дни, и они есть у всех. Попробуйте завязать с курением сигарет в стрессовый период.

5) позволить себе "только одну сигарету"

Не стоит обманывать себя, что существуют исключительные моменты, когда можно курить. Курение – цепная реакция, а каждая такая "одна" запускает процесс заново и делает только хуже, незаметно возвращая обратно в зависимость. Откажитесь от курения полностью.