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Медики рассказали, о "летнем" способе лечения гипертонии

Медики рассказали, о "летнем" способе лечения гипертонии
09:45 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

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Ученые нашли "летний" способ лечения гипертонии, которая может вызвать в организме ряд проблем, в том числе развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, залог здоровья кроется в овощах.

Согласно статистике, каждый четвертый житель не знает о наличии гипертонии. Что касается заболеваний сердца, они держат "лидерство" по смертности. 

Врачи рекомендуют сократить потребление соли, удерживающей воду и повышающей кровяное давление. Нейтрализовать вред от пищевой добавки, как уверяют ученые из Калифорнийского университета, может свекла.

Медики назвали самый простой и эффективный способ снизить давление

В рамках исследования крысам давали соль и свекольный сок или содержавшиеся в салате диетические нитраты. Проведенные тесты показали, что подобный "коктейль" активно противостоит гипертонии и активно снижает влияние хлорида натрия на организм.

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Здоровье, Жара, Лето, Гипертония, Советы медиков.
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