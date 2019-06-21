Медики рассказали, о "летнем" способе лечения гипертонии

Новости шоу бизнеса: Главными факторами риска являются вредные привычки, стресс, малоподвижный образ жизни, питание.

Ученые нашли "летний" способ лечения гипертонии, которая может вызвать в организме ряд проблем, в том числе развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, залог здоровья кроется в овощах.

Согласно статистике, каждый четвертый житель не знает о наличии гипертонии. Что касается заболеваний сердца, они держат "лидерство" по смертности.

Врачи рекомендуют сократить потребление соли, удерживающей воду и повышающей кровяное давление. Нейтрализовать вред от пищевой добавки, как уверяют ученые из Калифорнийского университета, может свекла.

В рамках исследования крысам давали соль и свекольный сок или содержавшиеся в салате диетические нитраты. Проведенные тесты показали, что подобный "коктейль" активно противостоит гипертонии и активно снижает влияние хлорида натрия на организм.