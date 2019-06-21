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Назван секрет быстрого засыпания

Назван секрет быстрого засыпания
15:17 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Некоторые секреты быстрого засыпания, позволят человеку хорошо отдохнуть и восстановить силы за ночь, раскрыли ученые.

Проблемы регулярного недосыпа и плохого качества сна беспокоят людей во всем мире. 

Специалисты считают, что помочь быстро заснуть позволят несколько простых, но эффективных практик. На первом месте оказалось правило, гласящее о необходимости отказаться от использования социальных сетей примерно за 80-90 минут до сна. Ученые уверены, что подобная мозговая активность не позволяет организму расслабиться и плавно перейти ко сну, по этой причине готовиться к ночному отдыху следует начинать заранее. При этом негативное влияние оказывают не только соцсети, но и сам девайс.

Все современные устройства укомплектованы ярким экраном, а значительную часть его цветовой гаммы составляет синий цвет. Такое излучение отрицательно влияет на процесс засыпания, поэтому перед сном необходимо полностью отказаться от использования гаджетов. Заменить их специалисты предлагают на прослушивание спокойной музыки, чтение книги и даже расслабляющие занятия йогой. Последний вид предлагается проводить с использованием эфирных масел, особенно положительно влияет на сон лаванда.

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Еще одним секретом быстрого засыпания ученые считают позу. Сомнологи рекомендуют использовать три варианта: в позе «эмбриона» с подогнутыми ногами, на спине с вытянутыми конечностями и на спине с поднятыми на стену ногами. Эти позы рекомендуется чередовать.

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Здоровье, Сон, Здоровый сон, Советы медиков, Как быстро уснуть.
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