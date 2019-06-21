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Восстановление печени: новые способы

Восстановление печени: новые способы
20:36 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Исследователи в ОАЭ нашли новые возможности восстановления печени.

Зарубежные издания сообщают об эпигеномной методике регенерации этого важного органа человеческого тела.

Ученый мир давно пытается выявить ранее неизвестные методы обновления клеток внутренних органов человека. Важное открытие в этой сфере сделали специалисты из Объединенных Арабских Эмиратов. Журнал Developmental Cell, обнародовал информацию о разработке команды лаборатории Нью-Йоркского университета в столице страны. Согласно статье издания, экспертная группа разработала новые способы, дающие возможности регенерировать печень.

Для этого сотрудники исследовательского центра предлагают удалять части эпигенома, играющие основную роль в подавлении так называемых "прыгающих генов". Вследствие такой операции перераспределялась остальная часть эпигенетических меток. Это объясняется тем, что от опасности активации транспонируемых элементов геном защищает форма эпигенетической компенсации. Она препятствует регулированию экспрессию генов компенсирующими эпигенетическими метками. Благодаря этому активация репрессирующих генов происходит раньше времени, что дает им возможность поддержки во время регенеративного ответа после хирургического удаления каких-либо участков печени. Такие типы хирургии используют для проведения резекции опухолей, регенеративным ответом органу в таких случаях реагирует на нанесенные повреждения.

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Результаты работы ученых существенно помогают понять процессы регенерации печени, восстановление этого органа является уникальным для любых видов млекопитающих, в том числе, и для человека. В ходе лабораторных экспериментов ученые удалили в печени мыши базовый эпигенетический регулятор UHRF1, после чего остальные доли показывали более легкую реакцию, а сам орган восстанавливался с помощью активации специальных генов.

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Исследование, Печень, Способы, Восстановление, Регенерация печени.
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