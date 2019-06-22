Врачи рассказали о способах справиться с акклиматизацией

Новости шоу бизнеса: Перемена климата может испортить долгожданный отдых.

Эксперты озвучили эффективные рекомендации, которые помогут человеку справиться с акклиматизацией во время отпуска. Иногда проблему называют "синдромом туриста", и она может испортить впечатление от поездки за рубеж.

В ряде случаев привыкание организма к новым погодным условиям продолжается в течение 5-7 дней, особенно тяжело переносить акклиматизацию приходится детям и пожилым гражданам.

Иногда проблема напоминает по симптомам простуду, сопровождаясь повышенной температурой и болью в горле. Возможны снижение аппетита, чувство усталости и т.д.

Чтобы минимизировать последствия "синдрома туриста", можно попытаться заранее подготовиться к поездке, например, пожив по времени того места, в которое человек отправляется. В первые дни на отдыхе лучше не подвергать организм стрессу, пытаясь ложиться и вставать по новому времени. Болезненную реакцию у желудка могут вызвать местные блюда, поэтому важно не спешить. Не следует забывать о здоровом питании, пить много воды и временно воздержаться от спиртного.