Скачать
Суббота, 22.06.2019
Запуск рынка электроэнергии не приведет к отлючению потребителей
Запуск рынка электроэнергии не приведет к отлючению потребителей
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Генк согласился продать Малиновского в Аталанту
Генк согласился продать Малиновского в Аталанту
Самые лучшие поздравления с Выпускным 2019 в прозе
Самые лучшие поздравления с Выпускным 2019 в прозе

Врачи рассказали о влиянии смартфона на зрение

Врачи рассказали о влиянии смартфона на зрение
14:51 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Соответствующее предупреждение озвучили японские офтальмологи.

Продолжительное использование смартфона грозит человеку развитием у него внутреннего косоглазия.

По словам авторов исследования, внутреннее косоглазие считалось редкой проблемой до распространения смартфонов. Однако в последнее время количество пациентов с данным видом расстройства зрения заметно возросло.

Выводы ученых о том, что именно мобильные телефоны провоцируют недуг, основаны на итогах работы, в рамках которой гражданам рекомендовали на время отказаться от использования смартфонов. Впоследствии такая практика давала положительный эффект.

Медики назвали самый простой и эффективный способ снизить давление

Как сообщалось ранее, специалисты считают, что помочь быстро заснуть позволят несколько простых, но эффективных практик. На первом месте оказалось правило, гласящее о необходимости отказаться от использования социальных сетей примерно за 80-90 минут до сна. Ученые уверены, что подобная мозговая активность не позволяет организму расслабиться и плавно перейти ко сну, по этой причине готовиться к ночному отдыху следует начинать заранее. При этом негативное влияние оказывают не только соцсети, но и сам девайс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Смартфоны, Зрение, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 22 июня - Кириллов день
03 ЦИК зарегистрировала 184 кандидатов-мажоритарщиков
04 Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
05 Федецкий идет в депутаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протесты в Грузии: на больничных койках остаются 52 человека
Протесты в Грузии: на больничных койках остаются 52 человека
В Киеве временно закроют три центральные станции метро
В Киеве временно закроют три станции метро
В Украине сегодня в День скорби чтят память жертв Второй мировой войны
В Украине сегодня День скорби и чествования памяти
Алина Гросу шокировала фанатов своим видом
Алина Гросу шокировала фанатов своим видом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь