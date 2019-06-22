Врачи рассказали о влиянии смартфона на зрение

Новости шоу бизнеса: Соответствующее предупреждение озвучили японские офтальмологи.

Продолжительное использование смартфона грозит человеку развитием у него внутреннего косоглазия.

По словам авторов исследования, внутреннее косоглазие считалось редкой проблемой до распространения смартфонов. Однако в последнее время количество пациентов с данным видом расстройства зрения заметно возросло.

Выводы ученых о том, что именно мобильные телефоны провоцируют недуг, основаны на итогах работы, в рамках которой гражданам рекомендовали на время отказаться от использования смартфонов. Впоследствии такая практика давала положительный эффект.

Как сообщалось ранее, специалисты считают, что помочь быстро заснуть позволят несколько простых, но эффективных практик. На первом месте оказалось правило, гласящее о необходимости отказаться от использования социальных сетей примерно за 80-90 минут до сна. Ученые уверены, что подобная мозговая активность не позволяет организму расслабиться и плавно перейти ко сну, по этой причине готовиться к ночному отдыху следует начинать заранее. При этом негативное влияние оказывают не только соцсети, но и сам девайс.