Медики предупредили об опасности уличной еды

Новости шоу бизнеса: Уличная еда становятся отравой уже через полчаса, а заправленные салаты из супермаркета зачастую опасны еще в магазине.

Специалист рекомендует в жару особое внимание обращать на то, что вы едите, а про уличный фаст-фуд стоит забыть напрочь. К примеру, срок хранения шаурмы — лишь полтора часа при +23-25 градусах, а беляши при жаре хранятся менее часа (и то, если приготовлены без нарушения процесса, что на улицах вообще невозможно). А ведь продавцы торгуют или без холодильника и фактически передают вам уже напрочь испорченный продукт.

Любые «свежайшие», по словам продавцов, ватрушки, пирожки, чебуреки и беляши – это существенная опасность отравиться, а то и подхватить ботулизм. Творог, мясо и прочие начинки не могут храниться без холодильника.

«От этих продуктов рекомендуется отказаться в жаркое время года не только из-за начинок, которые очень быстро портятся, но и из-за самого теста, в состав которого входят яйца. Все дело в том, что в жаркое время года риск заразиться сальмонеллезом возрастает в несколько раз. Дополнительную опасность несут в себе жареные пирожки и пончики, ведь они содержат огромное количество канцерогенных компонентов. Не говоря уже о том, что многие недобросовестные кулинары экономят на масле, предпочитая жарить на старом, — а это дополнительные риски», — отмечает эксперт.

К тому же, уличные заведения в 90% случаев нарушают элементарные правила санитарии, пренебрегают нормами и технологиями приготовления пищи. По словам эксперта, если до дома еще далеко, а есть очень хочется, куда безопаснее купить пакет сушек или крекеров, но ни в коем случае не бабушкины пирожки или шаурму.

Под запретом также готовые магазинные салаты с майонезом, впрочем, как и любые продукты из отдела «кулинария» в супермаркете.

«Ни для кого не секрет, что магазины нередко таким образом экономят, выбирая ингредиенты не первой свежести, либо снятые с реализации продукты из-за потерянного товарного вида. Сроки реализации салатов, как показали проверки, нарушаются в подавляющем большинстве магазинов, не говоря уже о том, что хранятся все готовые блюда зачастую неверно. Главная опасность в том, что майонез перебивает запах и привкус испорченного продукта, потому вы можете даже не почувствовать, что едите отраву», — предостерегает врач.