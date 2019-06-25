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ТОП 5 малоизвестных симптомов дефицита витамина Е

ТОП 5 малоизвестных симптомов дефицита витамина Е
10:42 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Это один из основных антиоксидантов в организме, и дефицит его приводит к окислительному стрессу и мышечной слабости.

Медики из Великобритании представили вниманию 5 малоизвестных симптомов дефицита витамина Е. Среди признаков мышечная слабость и онемение в различных участках тела. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Express.

По словам врачей, витамин Е помогает поддерживать иммунную систему, снижает риск болезни Альцгеймера. Исследования также показали, что он способен улучшить симптомы неалкогольной жировой болезни печени. Мощный антиокислитель содержится в широком спектре пищевых продуктов.

К примеру, ухудшение зрения может сигнализировать о его дефиците, так как имеет место влияние на световые рецепторы в сетчатке и другие клетки глаза. Активное вещество жизненно необходимо для работы центральной нервной системы. 

Повреждение нервных волокон мешает нервам правильно передавать сигналы, что приводит к ощущениям, которые известны как периферическая невропатия. Среди симптомов: болевые ощущения, нарушения чувствительности. Трудности при ходьбе также сигнализирует о том, что человек не получает достаточное количество важного вещества.

Существует большое разнообразие продуктов, богатых витамином Е, рекомендуется не обходить вниманием заправки для салатов и маргарин, приготовленный из растительных масел, зародыши пшеницы, листовую зелень, цельные зерна и орехи. Отмечается, что чрезмерное увлечение добавками может вызвать кровотечение.

Названы продукты с высоким уровнем холестерина

Как сообщалось ранее, в нашей стране это самый обычный фрукт и приятно, что конкретно он очень полезен и нужен для нашего здоровья. Целительные характеристики яблок можно разъяснить их лечебным составом. В этих фруктах содержатся витамины Р, С, Е, В1, В2, каротин, также калий, железо, кальций, натрий, бор, фосфор, медь, йод, алюминий, магний, фтор, марганец, цинк, пектины, клетчатка, органические кислоты и сахара. А в кожице плодов имеются флавоноиды.

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Здоровье, Витамины, Витамин Е, Советы медиков, Симптомы дефицита витамина Е.
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