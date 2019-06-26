Скачать
Среда, 26.06.2019
Нефьодов о сроках запуска таможенной службы: Где-то через 2,5 месяца реалистично
Нефьодов о сроках запуска таможенной службы: Где-то через 2,5 месяца реалистично
Иран не собирается вести переговоры по новой ядерной сделке
Иран не собирается вести переговоры по новой ядерной сделке
Экс-ассистент Реброва вернулся в Динамо
Экс-ассистент Реброва вернулся в Динамо
Как Кейт: принцесса Швеции повторила образ герцогини Кембриджской
Как Кейт: принцесса Швеции повторила образ герцогини Кембриджской

Простые продукты питания, способные увеличить уровень интеллекта

Смотрите фото (6)
Простые продукты питания, способные увеличить уровень интеллекта
06:25 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Группа ученых из Национального института здравоохранения в Мэриленде в ходе длительного наблюдения смогли определить конкретные продукты, которые способны увеличить уровень интеллекта у человека.

  • 1

    Самым эффективным продуктом для интеллекта являются лесные ягоды. К примеру, богатая на антиоксиданты клюква поможет человеку поумнеть.

  • 2

    На втором месте идет черника, которая не только наладит зрение, но и повысит уровень умственного развития.

  • 3

    Для мозга человека полезна и капуста со свеклой. Данные овощи содержат множество полезных микроэлементов, которые положительно сказываются на головном мозге.

  • 4

    Ученые доказали, что шпинат эффективно предотвращает болезнь Альцгеймера.

  • 5

    Завершает рейтинг продуктов для мозга рыба, которая также помогает поумнеть.

Медики предупредили об опасности уличной еды

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Полезные продукты, Продукты для мозга.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
02 Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
03 Государственную таможенную службу возглавит Нефьодов
04 Климкин ожидает давления на Россию в рамках G20
05 Маас напомнил РФ о взносах в ПАСЕ, но "забыл" об обязательствах по Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Помпео посетил Афганистан с необъявленным визитом
Помпео посетил Афганистан
Суд вернул двум проспектам в Киеве советские названия
Суд вернул двум проспектам в Киеве советские названия
Дарт Вейдер будет участвовать в выборах в Раду
Дарт Вейдер будет участвовать в выборах в Раду
Главное все в меру: продукты, которые могут стать ядом для организма
Главное все в меру: продукты, которые могут стать ядом для организма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь