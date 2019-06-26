Простые продукты питания, способные увеличить уровень интеллекта

1 Самым эффективным продуктом для интеллекта являются лесные ягоды. К примеру, богатая на антиоксиданты клюква поможет человеку поумнеть.

2 На втором месте идет черника, которая не только наладит зрение, но и повысит уровень умственного развития.

3 Для мозга человека полезна и капуста со свеклой. Данные овощи содержат множество полезных микроэлементов, которые положительно сказываются на головном мозге.

4 Ученые доказали, что шпинат эффективно предотвращает болезнь Альцгеймера.