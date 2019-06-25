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Топ-5 продуктов, которые помогут очистить организм за 7 дней

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Топ-5 продуктов, которые помогут очистить организм за 7 дней
21:56 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Чтобы очистить организм, вовсе необязательно ходить на специальные процедуры или пить лекарства – достаточно включить в свой рацион некоторые продукты.

  • 1

    Лук

    Молодой лук способствует усвоению питательных веществ, а также улучшает процесс пищеварения. Кроме того, этот продукт обладает противомикробными и противоопухолевыми свойствами.

    Диетологи советуют включать лук в свой ежедневный рацион, чтобы в организме не накапливались вредные вещества.

  • 2

    Свекла

    Молодая свекла помогает печени выводить токсины из организма, а также поддерживает ее здоровье.

    Интересно, что ученые доказали и омолаживающие свойства данного продукта: если не хочется рано стареть, необходимо 4 раза в неделю есть сырую свеклу (можно пить сок).

  • 3

    Оливковое масло

    Оливковое масло не только насыщает организм витамином Е и жирными кислотами, но и способствует снижению холестерина.

    Также оливковое масло в паре с фруктовыми соками очень благотворно влияет на желчный пузырь.

  • 4

    Капуста

    Волокна обычной, белокочанной капусты выводят из организма все токсины, а также способствуют уменьшению целлюлита.

    Чтобы забыть об «апельсиновой корочке», необходимо ежедневно есть салат из свежей капусты.

  • 5

    Яблоко

    Яблоки за счет своего уникального состава помогают очищать весь организм.

    Интересно, что пектин – основа яблока, не просто выводит токсины и нормализует обменные процессы, но и очищает организм от металлов и вредных пищевых добавок.

    Важно: включи вышеперечисленные продукты в свой ежедневный рацион, и уже через 7 дней ты заметишь реальные изменения.

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Питание, Здоровье, Продукты, Детоксикация, Чистка организма.
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