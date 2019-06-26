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Основная опасность груш и яблок для аллергиков

Основная опасность груш и яблок для аллергиков
12:47 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Организм человека путает разные виды продуктов из-за наличия одинаковых белковых молекул.

Яблоки, груши, лесные орехи и фрукты несут в себе опасность для людей с аллергией. Ситуацию прокомментировала аллерголог Елена Бобрикова.

Врач считает, что перекрестную аллергию провоцируют молекулы органических веществ, сходные по строению. 

К примеру, 70% людей с аллергией на березовую пыльцу остро реагируют на орехи, сливы, персики, черешню, груши и яблоки. При перекрестной реакции может начаться зуд и отек гортани. Симптомы проявляются внезапно и вскоре проходят. В единичных случаях требуется экстренная медицинская помощь.

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Аллерголог рекомендует для снятия реакции использовать антигистаминные препараты. Если человек чувствует заложенность носа, зуд, не может дышать, необходимо вызвать скорую помощь.

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Здоровье, Фрукты, Яблоки, Груша, Советы медиков.
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