Основная опасность груш и яблок для аллергиков

Новости шоу бизнеса: Организм человека путает разные виды продуктов из-за наличия одинаковых белковых молекул.

Яблоки, груши, лесные орехи и фрукты несут в себе опасность для людей с аллергией. Ситуацию прокомментировала аллерголог Елена Бобрикова.

Врач считает, что перекрестную аллергию провоцируют молекулы органических веществ, сходные по строению.

К примеру, 70% людей с аллергией на березовую пыльцу остро реагируют на орехи, сливы, персики, черешню, груши и яблоки. При перекрестной реакции может начаться зуд и отек гортани. Симптомы проявляются внезапно и вскоре проходят. В единичных случаях требуется экстренная медицинская помощь.

Аллерголог рекомендует для снятия реакции использовать антигистаминные препараты. Если человек чувствует заложенность носа, зуд, не может дышать, необходимо вызвать скорую помощь.